Diputada Leonela Martínez presenta Primer Informe de Actividades en Tehuacán

La diputada local por el Distrito 24 con cabecera en Tehuacán, Leonela Jazmín Martínez Ayala, presentó su Primer Informe de Actividades, donde destacó su compromiso de construir una sociedad más justa e incluyente, con oportunidades para todas y todos.

Ante habitantes de los diversos municipios que conforman su distrito, la legisladora por el Partido Nueva Alianza mencionó que su plan de trabajo fue hecho con rostro humano y legisló en favor de todas las familias poblanas para ser un factor de cambio social.

El informe que presentó Leonela Martínez en el municipio de Tehuacán se dividió en actividades de gestión, de vinculación, así como acciones y propuestas legislativas.

Dando cumplimiento a hacer más territorio y menos escritorio, Martínez Ayala llevó a cabo jornadas de atención, asesoría legal y apoyo al campo en todo el distrito y sus dos casas de gestión.

Para emprender acciones en favor de la gente se hizo trabajo en equipo con los presidentes municipales y se contó con el respaldo del gobernador Alejandro Armenta a través de las diversas dependencias del gobierno estatal, como trámites de licencias de conducir, apoyo al campo, obras, asistencia social, entre otros.

La diputada destacó los logros del programa de obra comunitaria Por Amor a Puebla en el distrito 24 de Tehuacán como la construcción de banquetas, guarniciones, drenajes, rehabilitación de cocinas y espacios públicos, así como obras educativas.

Al primer informe de actividades de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala acudieron la secretaria de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, Silvia Tanús Osorio y el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, quienes coincidieron en reconocer el trabajo de la diputada, no solamente en su distrito, sino también en el Poder Legislativo al presentar 78 iniciativas de decreto y 35 puntos de acuerdos.

En ese sentido, la diputada detalló que fueron aprobadas siete iniciativas de decreto, de las cuales una fue de rango constitucional, todo el con el compromiso de construir una sociedad más justa y con oportunidades para todas y todos.

Además de presidentes municipales y habitantes de los diversos municipios que integran el distrito 24 de Tehuacán, acompañaron a la diputada las legisladoras Araceli Celestino Rosas, Ana Laura Gómez Ramírez, María Soledad Amieva Zamora, Gabriela Chumacero Rodríguez, Beatriz Manrique Guevara, Esther Martínez Romano, Celia Bonaga Ruiz, así como Elpidio Díaz Escobar, Oscar Mauricio Céspedes Peregrina, Elías Lozada Ortega, Rosalio Zanatta Vidaurri, Julio Huerta Gómez y José Miguel Trujillo de Ita.

