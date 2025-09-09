Accidente múltiple en la Amozoc-Nautla deja cuatro heridos

Cuatro personas resultaron lesionadas en un accidente múltiple ocurrido la tarde de este lunes en la carretera federal Amozoc-Nautla, a la altura del municipio de Cuyoaco. El incidente provocó tráfico intenso y cierre parcial de la circulación.

La carambola se originó cuando una unidad frenó bruscamente, causando que dos vehículos que circulaban detrás colisionaran; uno de ellos volcó y quedó destruido a un costado de la carretera.

Testigos auxiliaron a los ocupantes y alertaron a las autoridades. La Guardia Nacional y elementos de tránsito de Cuyoaco llegaron primero al lugar, cerrando la vialidad para evitar más accidentes.

Personal de Protección Civil de Tlatlauquitepec y ambulancias de Zautla y Libres atendieron a los heridos, quienes fueron trasladados al Hospital General de Libres para atención especializada.

La circulación se reanudó alrededor de las 17:00 horas, tras el retiro de las tres unidades siniestradas por grúas.

Editor: César A. García

