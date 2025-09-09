San Andrés Cholula realiza cuarta entrega de productos médicos

Con el objetivo de facilitar el acceso a productos médicos básicos que permitan mantener una adecuada higiene y prevenir complicaciones de salud, el Gobierno Municipal de San Andrés Cholula, encabezado por la presidenta Lupita Cuautle Torres, a través del Sistema Municipal DIF (SMDIF), realizó la cuarta entrega de pañales y bolsas de colostomía, correspondientes al programa “Cambiando Vidas”.

La directora general del SMDIF, Aurora Tlatehui Cuautle, informó que se beneficia a 70 personas con la entrega de pañales y a otras 10 con bolsas de colostomía, como parte de un apoyo bimestral. Destacó que la población inscrita en el programa se encuentra conformada por personas con discapacidad, adultas mayores y con enfermedades crónico-degenerativas, además de precisar que la última entrega del año se realizará en dos meses.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal promueve valores de empatía, solidaridad e igualdad, fomentando al mismo tiempo una cultura de prevención, a fin de contribuir a mejorar las condiciones de vida de personas en situación vulnerable.

