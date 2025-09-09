Reconoce CEASPUE obras de Zacatlán en gestión hídrica

Durante su visita al municipio de Zacatlán, el director General de la comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (CEASPUE), Alberto Jiménez Merino felicitó al Ayuntamiento encabezado por Bety Sánchez y al SOSAPAZ, por los pozos de absorción para control de inundaciones y recargas de acuíferos.

El funcionario estatal realizó una gira por el municipio, para revisar las obras que lleva el CEASPUE en conjunto con el gobierno municipal, entre ellas la de Cruz Blanca que dotará del vital líquido a las familias de Zacatlán.

Durante la gira, reconoció que Zacatlán está haciendo obras innovadoras que están incluidas en el Plan Hídrico de Bety Sánchez, como los pozos de absorción de agua, e indicó que son ejemplo a nivel estatal, por lo que propondrá que se hagan en diversos lugares.

