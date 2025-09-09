Puebla inicia “Viernes muy Mexicano” para impulsar consumo local

El Gobierno de Puebla y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) han lanzado la campaña “Viernes muy Mexicano” para fomentar el consumo local y fortalecer la economía del país. Esta iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, comenzará el 26 de septiembre.

Octavio de la Torre de Steffano, presidente de CONCANACO SERVYTUR, destacó que Puebla es clave para iniciar esta estrategia a nivel nacional, enviando un mensaje de prosperidad compartida. Resaltó que el gobernador promueve la Marca 5 de Mayo, lo que posiciona al estado en el ámbito nacional e internacional.

La campaña tiene como objetivo generar una derrama económica de 48 mil millones de pesos, de los cuales se espera que 2 mil provengan de negocios poblanos. El programa es gratuito y abierto a todos los negocios familiares, que podrán ofrecer promociones el último viernes de cada mes.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reafirmó el compromiso de su administración con los empresarios socialmente responsables, enfatizando la importancia de la formalidad en los negocios. Se busca orientar a quienes operan en la informalidad para que se integren al sistema formal.

Durante el evento, el gobernador recibió el galardón “México muy Mexicano” por su compromiso con la identidad nacional y el emprendimiento local. Este reconocimiento es otorgado por CONCANACO SERVYTUR a quienes promueven lo hecho en México.

Víctor Gabriel Chedraui, secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, añadió que la campaña fortalecerá el orgullo y consumo de productos mexicanos, con un enfoque en “Lo Hecho en México” y “Lo Hecho en Puebla”. En septiembre de 2024, el consumo privado creció un 1.7 por ciento, mientras que los bienes importados aumentaron un 4.2 por ciento.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, la iniciativa privada y la ciudadanía buscan impulsar el desarrollo económico y reforzar el consumo de productos locales, contribuyendo a un país más próspero.

