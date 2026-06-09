Despliegan operativo de seguridad durante partido España vs Perú

En un trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno y Fuerzas Armadas, se implementó un operativo de seguridad en el Estadio Cuauhtémoc para vigilar el orden y garantizar la tranquilidad de las y los poblanos y visitantes aficionados a las selecciones de Perú y España, durante el partido amistoso.

El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, destacó que en Puebla se trabaja bajo la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien prioriza el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno para preservar ambientes de paz.

En ese sentido, reconoció el trabajo en equipo de las y los elementos de la Secretaría de la Defensa (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (MARINA), Protección Civil (PC) y Bomberos, el cual permite que las familias disfruten la pasión del fútbol en un ambiente de orden, tranquilidad y sana convivencia.

Por su parte, el teniente Raymundo Garduño Hernández, director general de la Policía Estatal, detalló que el despliegue operativo está integrado por más de mil 700 elementos que mantienen presencia dentro y fuera del Estadio Cuauhtémoc.

El titular de la Secretaría de Seguridad del Ayuntamiento de Puebla, Félix Pállares Miranda explicó que a través de tres anillos de seguridad se mantiene la supervisión para que las y los aficionados disfruten del partido sin incidentes. Detalló que se usan drones, torres de vigilancia, cámaras internas y externas, así como un monitoreo desde el C5i.

Con estas acciones, los tres órdenes de gobierno y Fuerzas Armadas protegen a las familias poblanas durante los eventos de trascendencia nacional e internacional.

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