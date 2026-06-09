Aseguran 59 explosivos dentro de autobús en la México-Cuernavaca

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México decomisó 59 artefactos explosivos de fabricación casera durante un dispositivo de revisión de unidades de transporte de pasajeros en la autopista México–Cuernavaca.

Los explosivos fueron localizados al interior de un vehículo que transportaba a estudiantes y maestros que llegaban a apoyar la marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El hallazgo se produjo tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de explosivos en una de las unidades.

La #SSC informa:



Tras el dispositivo de revisión de unidades de transporte de pasajeros en la autopista #México–#Cuernavaca fueron decomisados 59 artefactos explosivos de fabricación casera, los cuales ya fueron resguardados por personal especializado de #Zorros. pic.twitter.com/qV6i2S6Ks1 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 8, 2026

La dependencia capitalina explicó que el operativo se realizó como parte de un dispositivo de seguridad implementado en distintos accesos carreteros, con el objetivo de prevenir el ingreso de objetos que representen un riesgo para la población. Los oficiales activaron el protocolo de atención y solicitaron la intervención del agrupamiento especializado “Zorros”, encargado de la manipulación, traslado y neutralización de material explosivo.

El equipo táctico aseguró el perímetro y resguardó los dispositivos para evitar cualquier riesgo de detonación. La operación se desarrolló sin afectaciones a otras unidades ni a los pasajeros.

#SEGOBInforma 📢

Tras revisión se encontró una caja de explosivos en uno de los vehículos de estudiantes y maestros pic.twitter.com/yQzSlvS8Q8 — Gobernación (@SEGOB_mx) June 8, 2026

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal, Arturo Medina, informó que la revisión se realizó de manera pacífica y acordada con los pasajeros, con la participación de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el gobierno de la Ciudad de México.

“En efecto, fue encontrada una caja con 59 explosivos en uno de los vehículos”, declaró Medina, quien añadió que los autobuses serían liberados progresivamente.

El funcionario subrayó: “Estamos a favor de la manifestación pacífica, pero no se debe poner en riesgo a la población con el uso de artefactos explosivos en las protestas”, e hizo un llamado a evitar el uso de la violencia en las movilizaciones.

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