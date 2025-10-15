Tonantzin Fernández implementa “Cholula Segura” para reforzar vigilancia

La presidenta municipal Tonantzin Fernández Díaz puso en marcha el Operativo “Cholula Segura”, una estrategia integral de la Secretaría de Seguridad Ciudadana destinada a fortalecer la presencia policial, prevención del delito y proximidad social en los barrios y juntas auxiliares del municipio.

Durante el arranque del operativo, Fernández Díaz destacó que la seguridad constituye una prioridad para su administración, subrayando la importancia de la coordinación intergubernamental y el diálogo permanente con la ciudadanía.

El programa se integra a las estrategias ya existentes como Centinela, San Pedro Seguro, Escudo y Pasajero Seguro, consolidando un esquema de vigilancia constante en zonas estratégicas.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Capitán Juan Villegas, enfatizó que cada acción de proximidad social, reunión vecinal y patrullaje representa una oportunidad para fortalecer la relación entre la población y los elementos de seguridad.

El gobierno municipal reafirmó su compromiso de alinear estas estrategias con la política estatal del gobernador Alejandro Armenta para garantizar la tranquilidad y bienestar de las familias cholultecas mediante una presencia disuasoria y capacidad de respuesta inmediata a reportes ciudadanos.

