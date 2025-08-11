Roban “Labubus” con valor de 7 mil dólares en California

En un audaz robo perpetrado en la madrugada del pasado miércoles, un grupo de ladrones enmascarados saqueó la tienda One Stop Sales en California, Estados Unidos, llevándose un botín valorado en aproximadamente 7 mil dólares en muñecos Labubu, los juguetes de moda.

Los responsables del robo, que irrumpieron en la tienda tras romper el vidrio de la entrada, se enfocaron exclusivamente en los codiciados Labubu, unos muñecos creados por el artista hongkonés Kasing Lung que han ganado gran popularidad en la última década gracias a su diseño peculiar, con grandes ojos, orejas puntiagudas y dientes afilados.

La tienda, que había abierto sus puertas apenas dos meses atrás, quedó devastada tras el atraco. Además de la pérdida de inventario, los ladrones dejaron el local con cristales rotos y productos esparcidos por el suelo.

Joanna Avendano, copropietaria de One Stop Sales, expresó su consternación en una publicación en Instagram, donde compartió imágenes de las cámaras de seguridad que captaron a al menos cuatro sospechosos encapuchados revisando los estantes y cargando cajas de mercancía.

“Estamos todavía en shock. Se llevaron todo nuestro inventario y destrozaron nuestra tienda”, lamentó la tienda en su mensaje.

Los sospechosos utilizaron una camioneta Toyota Tacoma robada para llevar a cabo el robo, vehículo que fue recuperado poco después. Sin embargo, los responsables del atraco siguen prófugos, y la investigación continúa en curso sin que se hayan revelado más detalles.

A group of masked thieves stole thousands of dollars' worth of popular Labubu dolls from a Los Angeles-area store this week, authorities said. https://t.co/QT0z9jVllS pic.twitter.com/wEPmiGCOeX — ABC News (@ABC) August 10, 2025

