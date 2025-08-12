Cuautlancingo fomenta el deporte con nueva escuela de karate

Con la meta de incentivar el deporte, Omar Muñoz, presidente municipal de Cuautlancingo, presidió la apertura de la Escuela de Iniciación de Karate Do “Por Amor a Puebla”.

El alcalde afirmó que el deporte es prioridad para su gobierno, ya que transforma y une a la comunidad. Destacó su importancia para alejar a niños y jóvenes de la violencia y delincuencia.

Además, aseguró que su gestión está alineada con el proyecto deportivo del gobernador Alejandro Armenta para beneficio de la región.

Durante el evento, Muñoz celebró el apoyo a deportistas locales. Recordó su respaldo a quienes representaron al municipio en Brasil y a los próximos que irán a Islandia.

“Por Amor a Puebla hay que pensar en grande y ello incluye impulsar a cada uno de los presentes a que cumplan sus sueños”, expresó.

Koichi Koda Watanabe, asesor deportivo del mandatario estatal, reconoció el apoyo del alcalde y motivó a los niños y jóvenes a aprovechar la escuela.

“En conjunto con el gobierno estatal cualquiera de ustedes puede ser campeón porque están en buenas manos con entrenadores cinta negra”, dijo Koda.

Por su parte, Mauricio García Castillo, Subsecretario del Deporte del Gobierno del Estado, indicó que estas escuelas buscan posicionar a Puebla como epicentro deportivo.

También destacó la entrega de tatamis en diferentes municipios para fortalecer la práctica de deportes marciales.

Finalmente, agradeció el respaldo del presidente municipal Omar Muñoz para impulsar el deporte en Cuautlancingo y en todo el estado.

Te recomendamos: