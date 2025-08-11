Detienen a tres presuntos delincuentes que intentaban cerrar la México-Puebla

Tres presuntos delincuentes fueron detenidos por agentes de la Guardia Nacional mientras intentaban cerrar una autopista con la aparente intención de cometer atracos en Santa Rita Tlahuapan.

La detención ocurrió cuando los agentes observaron a tres personas que caminaban portando un poste de luz de concreto, lo que llamó su atención.

Los oficiales les ordenaron detenerse y realizaron una inspección, encontrando en posesión de los señalados tres armas de fuego hechizas calibre .22 milímetros.

Por estos hechos, dos hombres y una mujer fueron arrestados y, tras ser interrogados, confesaron que planeaban bloquear la autopista México-Puebla.

Debido a que dicha conducta podría estar vinculada con atracos en vías federales, los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que respondan por sus actos.

