Identifican camionetas de grupo que amenazó a familia en la Puebla-Atlixco

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla ya identificó las dos camionetas, así como a los sujetos que amenazaron a una familia en la autopista Puebla-Atlixco, sin embargo exhortó a los afectados ratificar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

En entrevista, el vicealmirante Francisco Sánchez González indicó que recibió el reporte del incidente la noche del domingo, tras lo cual se verificó e identificó las placas de los dos vehículos, así como a las personas que iban armadas, gracias al video que se difundió y fue grabado desde la unidad de la familia afectada.

En ese sentido, dijo que la Fiscalía inició una atención temprana, pero exhortó a las víctimas a ratificar la denuncia para que se pueda actuar de oficio.

“Ya tenemos información, está todo videograbado por parte de quienes participaron, todo está ahí y nosotros se lo vamos a hacer llegar a la fiscal Idamis Pastor Betancourt”, apuntó.

El vicealmirante no descartó que los agresores fueran escoltas, ya que es raro que un grupo delictivo circule en vehículos identificados, porque éstos utilizan placas falsas.

“Ya las tenemos identificadas y sabemos a quién pertenecen los vehículos, entonces nosotros le vamos a hacer llegar ya la información a Fiscalía y ellos van a empezar a actuar, pero sí necesitamos que las personas agredidas ratifiquen la denuncia”, insistió.

El vicealmirante indicó que por parte de la Policía Estatal hay unidades que se encuentran dando vigilancia en ambos sentidos de la autopista a Atlixco, donde también hay unidades de la Guardia Nacional, no obstante dijo que se reforzarán las acciones de vigilancia.

Lo anterior, al recordar que en enero pasado se reportaron asaltos a automovilistas en dicha vialidad, en ese entonces la empresa concesionaria, Pinfra, fue señalada por no brindar el apoyo necesario, y se anunció que recibiría sanciones.

