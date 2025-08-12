Cristiano Ronaldo hace oficial su boda con Georgina Rodríguez

El futbolista Cristiano Ronaldo entregó un lujoso anillo de compromiso a su novia Georgina Rodríguez tras casi diez años de relación.

La modelo argentina dio a conocer la noticia en su cuenta de Instagram con una foto donde muestra la enorme joya en su dedo izquierdo.

Se presume que la propuesta habría ocurrido en la intimidad de su cama, al despertar ambos, aunque no hay información oficial de cómo se dio la pedida de mano.

El anillo se trata de una pieza de alta joyería, destacando por tener un diamante en corte esmeralda, montado sobre una banda de oro blanco o platino, con piedras laterales.

Se estima que pesa entre 8 y 10 quilates, con un valor aproximado de entre 500 mil y hasta 5 millones de dólares, de acuerdo con diversas fuentes.

La pareja se conoció en 2016 cuando ella trabajaba como asistente de ventas en una tienda de lujo en Madrid. A partir de ese momento, han formado una familia compuesta por cinco hijos.

