Clara Brugada defiende a CDMX frente a críticas de Trump

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, ha respondido a los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la violencia en Washington D.C.

Brugada aseguró que la tasa de homicidios en la capital fue de 10 por cada 100 mil habitantes durante 2024, lo que representa un 60% menos que la tasa de homicidios en Washington, que es de 27.

Durante una conferencia de prensa, destacó que Trump “no tuvo la información precisa” al comparar las tasas de homicidios. La mandataria enfatizó la importancia de proporcionar datos correctos y precisos.

También mencionó que la tasa de homicidios en Bogotá, Colombia, es de 15 por cada 100,000 habitantes, lo que refuerza su argumento sobre la seguridad en la CDMX en comparación con otras ciudades.

Te puede interesar: Trump sitúa a la CDMX entre los peores lugares para vivir

Esta respuesta se produce en un contexto en el que Trump había declarado que Washington D.C. enfrenta una ola criminal peor que la de varias ciudades, incluyendo Bogotá y la capital mexicana.

En sus declaraciones, Trump había afirmado que la tasa de homicidios en Washington es más alta que en muchas ciudades del mundo, lo que ha generado un debate sobre la precisión de sus afirmaciones.

A pesar de que los crímenes violentos, en Washington han disminuido un 26% en lo que va del año, la tasa sigue siendo preocupante en comparación con otras capitales.

🗣️ "No somos la ciudad que tiene más homicidios en América", responde Clara Brugada a Donald Trump.



➡️ La Jefa de Gobierno dijo que en la CDMX, "se tiene la tercera parte de homicidios en su tasa, que la que tiene Washington".pic.twitter.com/jkt24n12QQ — Azucena Uresti (@azucenau) August 11, 2025

Te recomendamos: