Profeco alerta por riesgo de juguete magnético para bebés

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido una alerta sobre un juguete de bloques magnéticos apilables para bebés, específicamente los modelos STA-BGY-801T (Rainbow) y STA-BTP-806T (Big Top), fabricados por Tegu Holding Inc.

Esta advertencia se realizó debido al riesgo de que los imanes del juguete puedan desprenderse y ser ingeridos por los menores. Se ha hecho un llamado a los consumidores para que revisen las 190 unidades del juguete afectadas.

El riesgo principal, según Profeco, es que la ingestión de imanes puede causar graves lesiones internas, asfixia o incluso poner en peligro la vida de los pequeños usuarios.

La empresa Tegu ha informado que realizará un reemplazo gratuito del producto por uno que cumpla con las normas de seguridad necesarias. Hasta el 21 de julio, no se habían reportado incidentes en México.

Los propietarios del juguete pueden solicitar el cambio a través de diversos medios, incluyendo correo electrónico a service@tegu.com o vía telefónica al 1 877 834 8869. El reemplazo será enviado sin costo alguno al domicilio de quienes realicen la solicitud.

