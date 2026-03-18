Siembran 147 árboles en el CIS para fortalecer bosque urbano

El Gobierno del Estado de Puebla y ambientalistas unieron esfuerzos con el propósito de fortalecer el bosque urbano en el área del Centro Integral de Servicios (CIS), por lo que se intervinieron 1.47 hectáreas mediante la siembra de 147 pinos blancos y piñones, especies nativas que consolidan un modelo de desarrollo sostenible y garantizan la protección del medio ambiente.

En respuesta al llamado del gobernador Alejandro Armenta Mier, diversas asociaciones civiles se sumaron a las acciones para impulsar las políticas ambientales del estado. La secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Mayra Orellana Caballero, informó que, además de las labores de reforestación, se compensan los polígonos aledaños al CIS con la plantación de 633 árboles.

Durante la jornada participó Rafael Reyes, de la Fundación MADAI, organización con más de 15 años de trayectoria que ha intervenido en diversas reforestaciones en La Malinche y San Miguel Canoa. Destacó la importancia de que las autoridades convoquen a este tipo de acciones en favor del medio ambiente y del futuro. “Mientras se trate de iniciativas positivas, siempre estaremos presentes. Me parece muy acertado que se planten árboles nativos”, afirmó.

Por su parte, Sergio Juárez, del Colectivo Vibra Verde, destacó que las autoridades escuchan a los pobladores y a las asociaciones, lo que permite aportar inquietudes y conocimientos. Afirmó que este trabajo conjunto complementa las acciones del Gobierno estatal. Además, señaló que los árboles sembrados están adaptados al entorno y generarán sinergia para fortalecer el funcionamiento del ecosistema.

El coordinador nacional de la Asociación del Día de las Buenas Acciones, Salvador Sánchez Trujillo, afirmó que la colaboración entre sociedad civil y gobierno es una de las formas más efectivas de organización. Señaló que la sociedad debe ser parte de la solución y que no toda la responsabilidad recae en el gobierno, ya que el bienestar es una tarea compartida. “Ser parte de la solución propone la sociedad civil; el bienestar implica a todos”, aseguró.

A su vez, Valeria Portugal, integrante de la Fundación Majocca y estudiante de la Universidad Iberoamericana Puebla, se manifestó a favor de que en Puebla existan más áreas verdes. Asimismo, llamó a la ciudadanía a sumarse a las actividades impulsadas por el gobierno y las asociaciones en beneficio de las próximas generaciones.

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, reitera que mantiene abierto el diálogo e intercambio de ideas con asociaciones y ambientalistas, con el objetivo de construir de manera conjunta iniciativas que contribuyan a la preservación del ecosistema.

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