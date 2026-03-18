Congreso de Puebla fortalece vinculación académica y empresarial

El Congreso del Estado, a través de las diputadas Ana Laura Gómez Ramírez y María Soledad Amieva Zamora, reafirma su compromiso con el diálogo institucional y el desarrollo integral de la entidad mediante el trabajo realizado, durante el primer trimestre del año, por el Consejo Consultivo Académico y el Consejo Consultivo Empresarial.

En materia de desarrollo económico y social, el Consejo Consultivo Empresarial, que preside la diputada Ana Laura Gómez Ramírez, mantuvo una agenda activa orientada a fortalecer la vinculación con el sector productivo para el desarrollo de políticas públicas a favor de la entidad.

En la primera sesión, realizada el 28 de enero, se establecieron bases de coordinación para impulsar programas de bienestar con responsabilidad social; mientras que en la segunda sesión, celebrada el 26 de febrero, se abordaron temas de innovación y fortalecimiento del sector productivo desde una perspectiva legislativa.

Por su parte, el Consejo Consultivo Académico, que preside la diputada María Soledad Amieva Zamora, fortaleció espacios de análisis, pensamiento crítico y formación ciudadana. Durante su primera sesión, el 9 de enero, se dio inicio a trabajos de análisis técnico para enriquecer el proceso legislativo con aportaciones académicas; en la segunda sesión, el 18 de febrero, se promovió la colaboración con autoridades universitarias de Puebla para impulsar propuestas a favor de la entidad; y en la tercera sesión, realizada el 3 de marzo, se destacó la importancia de la suma de esfuerzos institucionales para la generación de conocimiento.

Como un hecho histórico, el pasado 10 de marzo, se llevó a cabo en la sede del Poder Legislativo la primera sesión conjunta de los Consejos Consultivos Académico y Empresarial, donde se sentaron las bases para un ejercicio de colaboración entre la academia, el sector productivo y el ámbito legislativo, con el objetivo de potenciar la tecnología, la innovación y la competitividad en Puebla, así como asegurar que el trabajo legislativo responda a los retos globales y a las necesidades de la ciudadanía.

Con estas acciones, el Congreso del Estado de Puebla refrenda su compromiso de construir, mediante el diálogo y la colaboración, mejores oportunidades de desarrollo para todas y todos.

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