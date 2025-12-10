Texmelucan logra acuerdos en orden y seguridad con Mercado “Domingo Arenas”

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Secretaría de Gobernación, informa a la ciudadanía sobre los acuerdos alcanzados con los representantes de los locatarios del Mercado Municipal “Domingo Arenas”, resultado de mesas de diálogo y trabajo orientadas a fortalecer el orden, la seguridad y la economía de este importante centro de abasto.

Derivado de las peticiones de los locatarios, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal refuerza los recorridos en el interior y periferia de este importante centro de abasto para generar certeza a los clientes y comerciantes.

Con respecto al depósito de basura, se propone evitar la colocación de desechos en horario de 10:00 a 18:00 horas, con la finalidad de evitar olores fétidos por la descomposición de basura.

Asimismo, a través de la Secretaría de Gobernación y la Dirección de Reordenamiento Comercial, Normatividad y Tianguis, en coordinación con la Dirección de Verificación de Comercio Establecido, Mercados y Vinculación MIPyME, realizan operativos en la periferia e interior del referido inmueble para evitar la competencia desleal del comercio informal; además, en coordinación con el Centro Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil, se trabajará en los dictámenes para la correcta instalación de gas LP.

Finalmente, se valorará la reestructuración interna de la administración del mercado Domingo Arenas.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso con el comercio local y el bienestar de las familias que dependen del mercado Domingo Arenas, con el objetivo de continuar con la actividad comercial ordenada, segura y próspera.

