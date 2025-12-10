Texmelucan firma convenio con IINDEXA para descuentos educativos

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, encabezado por Juan Manuel Alonso Ramírez, firmó un convenio de colaboración con el Instituto Intensivo de Excelencia Académica (IINDEXA), como parte de su compromiso con el fortalecimiento formativo y educativo, para que los texmeluquenses puedan acceder a descuentos de los programas de Bachillerato General Semiescolarizado, Auxiliar de Enfermería y Licenciatura en Enfermería.

El presidente municipal, Juan Manuel Alonso Ramírez, invitó a toda la ciudadanía a beneficiarse con los descuentos que la institución otorgará a los texmeluquenses, como resultado de la firma de este convenio, y con ello continuar sus estudios de educación media superior y superior, accediendo a mejores oportunidades laborales y dando solución al rezago educativo por limitaciones económicas.

José Luis Hernández Menchaca, secretario del Ayuntamiento, afirmó que esta alianza educativa con IINDEXA genera condiciones accesibles para que la ciudadanía pueda continuar con una preparación profesional, permitiendo concretar un futuro sólido en Texmelucan.

El director del Instituto Intensivo de Excelencia Académica, Ángel Guillermo Peregrina Clavel, agradeció a las autoridades municipales por impulsar acciones en favor de la población para que accedan a una mejor preparación profesional.

Finalmente, en esta alianza educativa participaron el presidente municipal, Juan Manuel Alonso Ramírez; la Síndica Municipal, Alma Delia Cruz Alvarado; el secretario del Ayuntamiento, José Luis Hernández Menchaca; el director de IINDEXA, Ángel Guillermo Peregrina Clavel, así como autoridades municipales y académicas de la institución.

