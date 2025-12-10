Hombre es ejecutado durante ataque armado en La Resurrección

Un ataque armado cobró la vida de un hombre en la colonia 15 de Septiembre, en la junta auxiliar de La Resurrección. Se presume que el homicidio está relacionado con un presunto ajuste de cuentas.

La noche de este martes, el hombre, quien viajaba en motocicleta, fue interceptado en el cruce de la calle Querétaro con altura de la calle México, donde sus agresores le dispararon en repetidas ocasiones.

El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre el asfalto, mientras los atacantes huyeron del lugar. Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia.

Paramédicos y policías municipales acudieron al sitio y confirmaron el fallecimiento. El área fue asegurada para preservar indicios y facilitar las investigaciones.

La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver. Aunque se presume que la víctima era originaria de esta junta auxiliar, su identidad aún no ha sido revelada.

