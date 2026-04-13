Texmelucan inicia pavimentación de calle en San Juan Tuxco

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, inició los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Miguel Hidalgo en la junta auxiliar de San Juan Tuxco, con una inversión superior a los 12 millones de pesos; dicha carretera conectará con las comunidades de El Moral y San Buenaventura Tecaltzingo.

El edil Juan Manuel Alonso mencionó que la obra no solo beneficiará a los habitantes de San Juan Tuxco, sino también a personas de otras comunidades que transitan por la carretera. Recordó que anteriormente se realizaron trabajos de rehabilitación de la red de drenaje sanitario y de la red de agua potable para garantizar una obra que perdure por décadas.

En su intervención, el Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, José Jaime Sánchez Cuevas, indicó que se realizará la construcción de más de un kilómetro de pavimentación con concreto hidráulico, así como trabajos de pintura, beneficiando a más de 20 mil personas.

A nombre de los habitantes de San Juan Tuxco, el presidente auxiliar Federico Ramos Romero señaló que la calle tenía más de 17 años en malas condiciones, motivo por el cual reconoció la visión del alcalde Juan Manuel Alonso para atender obras prioritarias que benefician a la población.

Este inicio de obra contó con la presencia de regidoras, regidores, secretarios y funcionarios municipales, quienes acompañaron al presidente municipal a dar el banderazo de inicio de obra de pavimentación de esta importante vialidad en San Juan Tuxco.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal, que preside Juan Manuel Alonso, continúa los trabajos para mejorar la infraestructura del municipio, a través de la ejecución de obras prioritarias para las y los texmeluquenses.

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