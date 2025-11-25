SMDIF Cuautlancingo realiza mesas de trabajo de la microregión 18

El Sistema Municipal DIF de Cuautlancingo, encabezado por la presidenta Tere Alfaro, fue sede de las mesas de trabajo de la microrregión 18 Cholula, en las que se abordaron temas para reforzar las acciones, programas y políticas públicas encaminadas a brindar un mejor servicio a los ciudadanos.

Participaron las presidentas honorarias de los SMDIF de la zona y el delegado microregional Marcos Pérez Calderón y se abordaron temas de atención a la salud, asistencia alimentaria, protección a la infancia y programas de apoyo social.

Desde el deportivo de San Lorenzo Almecatla, la titular del SMDIF expresó que es un honor recibir a los equipos regionales y reconoció el esfuerzo que realizan diariamente.

“Me siento profundamente agradecida por la oportunidad de trabajar todos juntos; cada avance logrado es resultado del trabajo hombro a hombro entre delegación y coordinaciones y es un orgullo para mí formar parte del mejor equipo. Las puertas de Cuautlancingo siempre estarán abiertas. Esta es su casa”, expresó.

En su intervención, el delegado Marcos Pérez Calderón agradeció a la presidenta Alfaro por su apoyo permanente y reconoció su compromiso así como el de las titulares de los SMDIF de San Pedro Cholula y San Andrés Cholula. También destacó los logros alcanzados por la región y que estas reuniones buscan agilizar procesos, unificar criterios y fortalecer la coordinación entre dependencias.

“Hoy somos la delegación que ocupa el tercer lugar entre las 27 del estado. Este resultado es gracias al trabajo responsable de cada coordinador, directora y presidenta honoraria; me siento orgulloso del equipo que acompaña esta micro región. Su profesionalismo y capacidad para superar diferencias en favor de un objetivo común es admirable”, concluyó.

El SMDIF Cuautlancingo reafirma su compromiso de mantener espacios de diálogo, evaluación y planeación conjunta, con el fin de fortalecer la atención a las familias y mejorar los servicios que se brindan en toda la región.

