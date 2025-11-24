BUAP celebra 69 años de autonomía universitaria

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) cumple 69 años de autonomía universitaria, un logro que se obtuvo gracias a la lucha de la entonces Federación Estudiantil Poblana (FEP).

El impulso que realizó esta organización a la elaboración del anteproyecto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Puebla sentó las bases para que el 23 de noviembre de 1956, el Periódico Oficial del Estado de Puebla publicara el decreto que otorgó autonomía a la Máxima Casa de Estudios en Puebla.

Aunque no fue hasta el año de 1963 que la institución adquirió una personalidad soberana tras la reforma de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Puebla que convirtió al Consejo Universitario en máxima autoridad de esta casa de estudios.

Desde entonces, y hasta hoy, las decisiones y el rumbo que toma la BUAP dependen de sus estudiantes, académicos, investigadores y personal administrativo, lo que implica que los objetivos sustantivos de la institución responden a los intereses de los universitarios, siempre en beneficio de la sociedad.

