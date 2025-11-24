Quedan definidos los cuartos de final de la Liga MX

La Liga BBVA MX completó el cuadro de la Liguilla del Apertura 2025 tras la fase de Play-In, estableciendo los cuatro emocionantes enfrentamientos de cuartos de final que determinarán a los semifinalistas del torneo.

Los horarios de los juegos todavía no se definen, pero empiezan este miércoles 26 de noviembre y los juegos de vuelta serán hasta el domingo 30 de noviembre. Mientras tanto, los cruces quedaron conformados de la siguiente manera:

(1) Toluca vs. (8) FC Juárez: El líder general de la competencia enfrentará a los Bravos de Juárez, quienes obtuvieron el último boleto disponible en el Play-In.

(2) Tigres UANL vs. (7) Xolos de Tijuana: El sublíder del torneo recibirá a los Xolos, con un antecedente en liguillas que favorece a los felinos, quienes eliminaron a Tijuana en semifinales del Clausura 2017.

(3) Cruz Azul vs. (6) Guadalajara: Un encuentro vibrante del fútbol mexicano que se reaviva en postemporada.

(4) América vs. (5) Monterrey: Duelo entre dos potencias con amplia historia en liguillas. Rayados dominan el historial con cuatro victorias en siete series previas, incluido su único enfrentamiento en cuartos de final del Apertura 2009.

La fase de cuartos de final se disputará a partidos de ida y vuelta, marcando el inicio de la búsqueda por el título del Apertura 2025 entre los ocho mejores equipos del torneo regular.

