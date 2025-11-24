Childish Gambino revela que sufrió un derrame cerebral

El artista Donald Glover, conocido como Childish Gambino, reveló durante su presentación en el festival Camp Flog Gnaw que el año pasado sufrió un derrame cerebral y fue sometido a dos cirugías cardíacas, lo que explicaría la cancelación de su gira “New World Tour 2024” tras apenas 18 conciertos.

Desde el escenario del festival organizado por Tyler, the Creator, Glover detalló que durante una presentación en Louisiana experimentó un “dolor muy fuerte en la cabeza” y problemas de visión, pero aun así completó el espectáculo. Al llegar a Houston, acudió a un hospital donde los médicos le diagnosticaron que había sufrido un derrame cerebral.

Childish Gambino reveals that he had a stroke and a hole was found in his heart and is why he had to stop his tour pic.twitter.com/YxeQYBWDBA — Dat (@DatDaDatty) November 23, 2025

Posteriormente, los exámenes médicos revelaron que el artista tenía “un agujero en el corazón”, lo que requirió dos intervenciones quirúrgicas. Glover compartió una reflexión personal con el público: “Dicen que todos tenemos dos vidas y la segunda vida comienza cuando te das cuenta de que tienes una. Tienen una vida, chicos, y tengo que ser honesto, la vida que he vivido con ustedes ha sido una verdadera bendición“.

Estas revelaciones explican la interrupción abrupta de su gira el año pasado, inicialmente atribuida a una “dolencia” no especificada. El artista de 42 años, reconocido por su multifacética carrera en música, televisión y cine, utilizó su experiencia para enfatizar la importancia de valorar la vida y vivirla plenamente.

