Sentencian a más de 15 años de prisión a agresor sexual en Tehuacán

La Fiscalía General del Estado logró, mediante argumentos aportados, que la autoridad judicial determinara sentencia de más de 15 años contra Esteban Ramón N., acusado de violación equiparada agravada.

En diciembre de 2019, Esteban Ramón N. presuntamente sometió y agredió sexualmente a una menor de 11 años de edad, en un domicilio ubicado en la colonia Emiliano Zapata, del municipio de Tehuacán, Puebla.

Con base en diversos datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó una pena privativa de la libertad para la persona de 15 años, 4 meses, así como la reparación del daño.

Te recomendamos: