Bety Sánchez entrega obras clave en espacios públicos

A través del programa de Obra Comunitaria “Por amor a Puebla”, la vida de las familias de Zacatlán se transformará con acciones que fueron entregadas por la presidenta municipal, Bety Sánchez, y el delegado de Bienestar de la microrregión 02 de Huauchinango, Hildeberto Lecona Santos.
La presidenta municipal de Zacatlán agradeció de manera especial al gobernador, Alejandro Armenta, porque con su apoyo y sensibilidad se lograron concretar estas acciones.
Mencionó que lo más importante es el bienestar de las familias de Zacatlán, por lo que seguirá tocando puertas para que el bienestar llegue a todo el municipio sin distingo alguno.
En compañía del delegado de Bienestar de la Microrregión 02 de Huauchinango, Bety Sánchez entregó:
- La pavimentación del acceso principal al espacio deportivo en la localidad de Zoquitla.
- El domo de acceso al Centro Comunitario de Desarrollo de la comunidad de Nanacamila.
- Red de Alcantarillado Sanitario en la Calle Venustiano Carranza, en la comunidad de Las Lajas.