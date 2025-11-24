Bety Sánchez entrega obras clave en espacios públicos

Por:
stafforonoticias
-
8
Foto: Zacatlán.

A través del programa de Obra Comunitaria “Por amor a Puebla”, la vida de las familias de Zacatlán se transformará con acciones que fueron entregadas por la presidenta municipal, Bety Sánchez, y el delegado de Bienestar de la microrregión 02 de Huauchinango, Hildeberto Lecona Santos.

La presidenta municipal de Zacatlán agradeció de manera especial al gobernador, Alejandro Armenta, porque con su apoyo y sensibilidad se lograron concretar estas acciones.

Mencionó que lo más importante es el bienestar de las familias de Zacatlán, por lo que seguirá tocando puertas para que el bienestar llegue a todo el municipio sin distingo alguno.

En compañía del delegado de Bienestar de la Microrregión 02 de Huauchinango, Bety Sánchez entregó:

  • La pavimentación del acceso principal al espacio deportivo en la localidad de Zoquitla.
  • El domo de acceso al Centro Comunitario de Desarrollo de la comunidad de Nanacamila.
  • Red de Alcantarillado Sanitario en la Calle Venustiano Carranza, en la comunidad de Las Lajas.

Te recomendamos:

Zacatlán celebra 62 años del Mercado Revolución; reconoce a locatarios fundadores

Notas relacionadasmás del autor