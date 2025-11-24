Bety Sánchez entrega obras clave en espacios públicos

A través del programa de Obra Comunitaria “Por amor a Puebla”, la vida de las familias de Zacatlán se transformará con acciones que fueron entregadas por la presidenta municipal, Bety Sánchez, y el delegado de Bienestar de la microrregión 02 de Huauchinango, Hildeberto Lecona Santos.

La presidenta municipal de Zacatlán agradeció de manera especial al gobernador, Alejandro Armenta, porque con su apoyo y sensibilidad se lograron concretar estas acciones.

Mencionó que lo más importante es el bienestar de las familias de Zacatlán, por lo que seguirá tocando puertas para que el bienestar llegue a todo el municipio sin distingo alguno.

En compañía del delegado de Bienestar de la Microrregión 02 de Huauchinango, Bety Sánchez entregó:

La pavimentación del acceso principal al espacio deportivo en la localidad de Zoquitla.

El domo de acceso al Centro Comunitario de Desarrollo de la comunidad de Nanacamila.

Red de Alcantarillado Sanitario en la Calle Venustiano Carranza, en la comunidad de Las Lajas.

