Congreso de Puebla entrega galardones de “Por las Mujeres de Puebla”

El Congreso del Estado fue sede de la celebración del tercer aniversario y entrega de galardones de la organización “Por las Mujeres de Puebla”, donde se reconoció a ciudadanas, ciudadanos y servidores públicos que han impulsado diversas causas a lo largo de estos tres años.

El evento fue encabezado por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, quien agradeció el diálogo y apertura de las mujeres en distintos sectores, así como el trabajo conjunto que permita garantizar los derechos de todas y todos.

“Para mí, que ustedes estén aquí en el Congreso, en la casa del pueblo, es un honor y un reconocimiento real y profundo a quienes hemos caminado juntas y juntos por la transformación de un país (…) Reconocemos a las mujeres indígenas, a las mujeres migrantes, a mis compañeras de desarrollo rural. A todas”, señaló.

Durante la entrega de reconocimientos, la subsecretaria para la Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género, Gabriela Pérez Bazán, destacó la importancia de trabajar por la igualdad sustantiva. Asimismo, hizo una presentación sobre el contenido de la Cartilla de Derechos de las Mujeres.

Uno de los galardones fue entregado a la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, por su compromiso y contribución en favor de las mujeres poblanas. También se reconoció a la diputada Norma Estela Pimentel Méndez y al diputado presidente, Pavel Gaspar Ramírez.

“Le rendimos este homenaje por liderar con fuerza, inspirar con acción y fortalecer la lucha colectiva por la justicia”, indica el reconocimiento entregado por la líder del colectivo “Por las Mujeres de Puebla”, María de Jesús Casas Hernández.

