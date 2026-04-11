Congreso, sede de entrega de constancias para prevención de violencia contra mujeres

Para mantener el trabajo coordinado y la suma de esfuerzos que permitan contar con una sociedad más igualitaria, el Congreso fue sede de la entrega de constancias de la “Capacitación en Habilidades Psicoemocionales para la Prevención de la Violencia y Discriminación contra la Mujer” impartida por el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATEP), Unidad Amozoc.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, estuvo presente en el evento, donde se reafirmó el compromiso de promover acciones que garanticen la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Asimismo, acudieron Ricardo Mijangos, en representación de la titular de la Secretaría de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, y el director general del ICATEP, Alfonso Aguirre González, quienes reconocieron el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de las participantes en esta capacitación, que abona a los trabajos para contar con una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia.

El ICATEP entregó cerca de 200 constancias a mujeres que concluyeron el curso, impartido por la Unidad Amozoc del Instituto, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres. Entre los municipios participantes se encuentran Santo Tomás Hueyotlipan, Acajete, Amozoc y Tzicatlacoyan, así como universidades de la entidad.

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