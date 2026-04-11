Edil de Oriental respalda Parque de Economía Circular en San José Chiapa

El presidente municipal de Oriental, Fidel Flores Concha aseguró que el Parque de Economía Circular impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en San José Chiapa ayudará a mejorar el manejo de residuos en la región y evitar los tiraderos.

Previo a la visita de la presidenta a la Ciudad de la Tecnología y Sostenibilidad, el edil señaló que ya comenzó la socialización del proyecto y aseguró que existe respaldo de la comunidad tras la realización de asambleas informativas.

“Es un buen proyecto, va a traer muchos beneficios y no será lo mismo que un tiradero al aire libre que contamina bastante (…) Aquí está tranquilo; donde se ha complicado la situación es en San José Chiapa”, apuntó.

#Puebla 📰 El alcalde de Oriental, Fidel Flores aseguró que no hay resistencia en su municipio al Parque de Economía Circular, proyecto que consideró será benéfico para el manejo de los residuos.



"Nos queda lejos, aquí (en San José Chiapa) es más complicada la situación",… pic.twitter.com/hFQfPZ3fwU — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 11, 2026

Indicó que, a diferencia de otras zonas, en Oriental no hay inconformidad social, ya que la planta se ubicará lejos de su territorio, además que sería una opción para depositar las 4 toneladas diarias de basura que se generan en su demarcación.

En otro tema, informó que Oriental será beneficiado con la construcción de 264 viviendas como parte del programa Vivienda para el Bienestar, para lo cual donó un predio de 1.2 hectáreas en el centro del municipio.

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