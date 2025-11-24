SSC Cholula asegura a menor por probable delitos contra la salud

Como parte de los resultados en materia de seguridad derivados de las estrategias implementadas por el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, elementos del Grupo Táctico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula) aseguraron a un menor de edad por su probable participación en delitos contra la salud.

Durante recorridos de vigilancia, elementos de la SSC Cholula observaron que, sobre Prolongación de la 6 Norte y 38 Oriente, un individuo mostraba una actitud inusual y hacía uso de una pipa en la vía pública.

En apego al Protocolo de Actuación de Primer Respondiente, se le solicitó el consentimiento para realizar una inspección preventiva a sus pertenencias, el mismo que fue otorgado. Tras la revisión, los elementos localizaron en el interior de una mochila una bolsa grande que contenía hierba seca con características similares a la marihuana.

Por tal motivo, y al tratarse de un menor de edad, Ángel Gabriel “N”, de 17 años, fue puesto a disposición de la Casa de Justicia para Adolescentes por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso de fortalecer las acciones que permitan mantener un municipio más seguro para las y los cholultecas.

