San Andrés Cholula reporta saldo blanco en festival de música

Como resultado del trabajo interinstitucional que lleva a cabo el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, encabezado por la presidenta municipal, Lupita Cuautle Torres, se reportó saldo blanco tras la realización del Festival Tecate Comuna 2025.

Las acciones de vigilancia y prevención fueron implementadas por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPPC) del municipio, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal y las corporaciones policiales de la zona conurbada, además del personal de vigilancia del evento, al interior y en inmediaciones del Foro Cholula, ubicado en la lateral de la Recta a Cholula.

Por parte de la SSPPC, se desplegó personal de la Policía Montada, Grupo Táctico, Grupo Motorizado y la Unidad Canina, a fin de garantizar la seguridad de las más de 65 mil personas que se dieron cita a dicho festival de índole privado.

La Dirección de Vialidad Municipal realizó esquemas de movilidad segura ante la gran afluencia de automovilistas y peatones.

Por otra parte, la Dirección de Protección Civil Municipal se encargó de verificar la correcta instalación de gas y luz en los stands ubicados al exterior e interior del recinto, así como la evaluación de las medidas de seguridad del festival.

El Gobierno Municipal, a través de la SSPPC, continúa trabajando por la seguridad de todas las familias sanandreseñas y turistas que cotidianamente acuden al municipio.

