Presentan la exposición “Arte Viva: COSA MASA” en la Galería del Palacio Municipal

El Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal Pepe Chedraui, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), a cargo de Anel Nochebuena, presenta la exposición “Arte Viva: COSA MASA”, una colaboración entre Salón ACME y Fomento Cultural BBVA México, con la curaduría de Inari Reséndiz. La muestra podrá visitarse del 21 de noviembre de 2025 al 21 de enero de 2026 en la Galería de Arte del Palacio Municipal de Puebla.

“Arte Viva: COSA MASA” es una exposición que pone en diálogo obras de la colección BBVA con creaciones contemporáneas de un grupo transgeneracional de mujeres artistas. La muestra celebra la potencia del cuerpo vivo como un territorio interconectado, autorreferencial y mutable, y plantea una reflexión sobre la corporalidad, la memoria y las múltiples formas de habitar el presente a través del arte.

Las artistas participantes son: Tania Bello, Julieta Beltrán Lazo, Verna Barrera, María José Casazza, Nicole Chaput, Claudia Cisneros, Marianela de la Hoz, Helen Escobedo, Mónica Figueroa, Guadalupe Guajardo, Inimisqui, Joy Laville, Elisa Malo, Marta Palau, Aurora Pellizzi, Cristina Umaña Durán, Marysole Wörner Baz y Trilce Zúñiga.

En total, la exposición reúne 52 piezas, entre dibujos, pinturas y esculturas, que permiten apreciar la diversidad de técnicas, perspectivas y búsquedas estéticas de las 15 artistas participantes.

Durante la inauguración, la titular del IMACP, Anel Nochebuena, refirió que esta propuesta invita a mirar de nuevo, a reconocer en el cuerpo —en su movimiento, en su memoria, en sus silencios— un territorio vivo y cambiante que refleja los deseos, luchas e identidad más profunda.

—“Arte Viva: COSA MASA” es una exposición facilitada por nuestros aliados de Fomento Cultural BBVA y Salón Acme, que nos recuerda que el cuerpo no es solo materia, sino también significado, a través de formas contemporáneas que desafían la mirada tradicional —reiteró.

La curaduría de Inari Reséndiz —curadora independiente y artista visual oaxaqueña— propone una lectura sensible y profunda del cuerpo como territorio, explorando la materialidad, los oficios y la lentitud como formas de resistencia ante la hiperproductividad contemporánea. Su trayectoria, influenciada por el maestro Francisco Toledo, se ha caracterizado por generar espacios de colaboración y reflexión sobre los procesos creativos.

Fomento Cultural BBVA México, por su parte, impulsa iniciativas artísticas y culturales significativas que fomentan la colaboración, el talento emergente y la conexión del arte con la sociedad, promoviendo una cultura viva y accesible.

Salón ACME, fundado en 2013, es una plataforma reconocida internacionalmente que da visibilidad, impulso y difusión a creadorxs emergentes, fomentando nuevos públicos y consolidando una comunidad artística plural.

La Galería de Arte del Palacio Municipal de Puebla reafirma con esta exposición su vocación como un espacio de encuentro con las artes plásticas contemporáneas, modernas y tradicionales. Su misión es acercar al público a las distintas manifestaciones artísticas nacionales e internacionales, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y el arte.

Con la presentación de “Arte Viva: COSA MASA”, el Gobierno de la Ciudad de Puebla continúa posicionando a la capital como un referente cultural a nivel nacional, consolidando su compromiso por traer exposiciones de gran relevancia que hagan visible a Puebla en el panorama artístico y cultural de México.

La exposición puede ser visitada de lunes a domingo en un horario de 10:00 am a 20:00 h en la Galería del Palacio Municipal de Puebla, ubicada en Av. Don Juan de Palafox y Mendoza No. 14, Puebla, Pue. Para más información, puede consultar las redes sociales de IMACP.

