Entregan pavimentación de la calle Palmas en Santa Cruz Buenavista

Con una inversión total de 7 millones 162 mil 329 pesos, el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, entregó los trabajos de pavimentación de la calle Palmas en la colonia Santa Cruz Buenavista, los cuales beneficiarán a más de mil 700 habitantes de la capital.

Con sede en la junta auxiliar de la Ignacio Romero Vargas, el edil capitalino mencionó que esta obra no solo transforma la imagen urbana; también fortalece la movilidad, impulsa la actividad económica local y garantiza un entorno más seguro para peatones y automovilistas.

“Con esta entrega cumplimos un compromiso fundamental: brindar infraestructura segura, digna y funcional para todas las familias que transitan y viven en esta zona. Por ello, cada metro cuadrado pavimentado representa un avance hacia el bienestar que Puebla merece, y demuestra que, trabajando con responsabilidad y cercanía, podemos lograr resultados concretos”, precisó.

Por su parte, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, informó que se intervinieron un total de 5 mil 283 metros cuadrados, a través de acciones de sustitución de drenaje y red de agua potable, construcción de base hidráulica, banquetas con guía podotáctil para personas con debilidad visual, guarniciones, rampas, colocación de carpeta asfáltica, bolardos, aplicación de señalética horizontal, instalación de señalamientos viales verticales y luminarias, entre otras.

“Como parte de los trabajos colocamos carpeta asfáltica en una longitud de 520 metros con un ancho de vialidad de 8.30 metros”, agregó.

Finalmente, la presidenta de la junta auxiliar de la Ignacio Romero Vargas, Diana de Bernardo Ramos, señaló que la pavimentación de esta vialidad representa un avance significativo en la mejora de la infraestructura local. Por ello, con obras como esta, se demuestra que cuando se trabaja en unidad, se avanza con paso firme hacia un mejor futuro.

“Esta pavimentación de esta calle no solo facilita la movilidad diaria, sino que también fortalece la seguridad, la conectividad y el desarrollo de nuestra junta auxiliar”, añadió.

El alcalde Pepe Chedraui Budib refrenda su compromiso de impulsar proyectos que fortalezcan la infraestructura vial en las juntas auxiliares, a fin de construir una capital en orden, más ordenada y digna para todas y todos.

