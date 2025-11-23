Celebran 39ª edición del Sorteo UDLAP con 630 ganadores

Ante un auditorio lleno de personas emocionadas por llevarse un premio, la Universidad de las Américas Puebla realizó la trigésima novena edición del Sorteo UDLAP, un evento que se destaca por ser uno de los sorteos con mayor transparencia a nivel nacional y de gran tradición en Puebla, que tiene el propósito de impulsar la educación superior de excelencia, y que este año premió a 630 ganadores, siendo los dos primeros lugares para residentes de la Ciudad de Puebla, y el tercero para un afortunado ganador procedente de Jiutepec, Morelos.

Durante el arranque del evento, la Mtra. Josefina Ramírez Hernández, directora de Sorteo UDLAP, agradeció la entusiasta participación de todos los que compraron boletos e hicieron posible la realización de este magno evento, y recordó que el objetivo principal del sorteo es generar fondos para el Programa de Apoyo Educativo porque “queremos que más chicos vivan la excelencia académica y terminen sus estudios en la mejor universidad privada de México, la Universidad de las Américas Puebla”.

Los afortunados ganadores

Bajo el lema “apoyar te hace ganador”, este 22 de noviembre, en punto de las 12:00 horas, las ánforas comenzaron a girar para dar paso a uno de los momentos más esperados de la jornada: la entrega del primer lugar correspondiente a una residencia totalmente amueblada y decorada, ubicada en Parque Volcanes, Lomas de Angelópolis III, Puebla; un Audi Q2; Audi A1; y un cheque nominativo por $200,000.00. Este premio fue para el boleto 203375, el cual este año se quedó para un residente de la Ciudad de Puebla. A través de llamada telefónica, Ángel, el afortunado ganador, celebró con mucha emoción esta noticia y más tarde, al presentarse frente al auditorio, compartió su entusiasmo por haber sido parte del Sorteo UDLAP.

El ambiente en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins continuó lleno de alegría con la entrega del segundo lugar, el cual consiste en una residencia totalmente amueblada y decorada, un Audi A1 y un cheque nominativo por $150,000.00. El ganador, con boleto número 114625, también de la Ciudad de Puebla, agradeció vía telefónica profundamente el premio.

El tercer lugar, correspondiente a un cheque nominativo por $4,000,000.00, fue para el boleto número 288079, cuyo dueño procede de Morelos; mientras que el dueño del boleto 250844 se llevó como premio de cuarto lugar un cheque de $3,000,000.00.

La entrega de los primeros cuatro premios avivó el ambiente de celebración y emoción en el Auditorio de la UDLAP, por lo que el sorteo continuó con la entrega total de una bolsa de más de 70 millones de pesos distribuidos en 630 premios que este año entregó el Sorteo UDLAP.

Un sorteo con historia

El Sorteo UDLAP se creó en 1987 y se realiza con el noble objetivo de recaudar fondos destinados al programa de apoyo educativo de la Universidad de las Américas Puebla, con los cuales muchos jóvenes pueden acceder a los estudios de excelencia que caracterizan a la mejor universidad privada en México, la cual este año celebra con orgullo 85 años de su fundación y 55 años del campus en Puebla.

En ese sentido, Valeria Maccise Recio, estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencia Política y beneficiaria de los apoyos educativos financiados por el Sorteo UDLAP, compartió el impacto que este programa ha tenido en su formación: “Gracias al Sorteo UDLAP he podido concentrarme en mis estudios y aprovechar oportunidades que han marcado mi formación, como representar a la universidad en Colombia, colaborar en proyectos de impacto social y conocer a profesionales que ampliaron mi visión del mundo. Estos recursos no solo brindan apoyos educativos, también fortalecen nuestros espacios académicos con tecnología que enriquece nuestro aprendizaje”.

En este año que la Universidad de las Américas Puebla celebró su trigésima novena edición del sorteo, da las gracias a todos aquellos que con la compra y/o venta de boletos hicieron posible este evento, además de que contribuyeron a transformar la vida de cientos de estudiantes. Asimismo, se les recuerda que la lista completa de ganadores estará disponible a partir del 23 de noviembre en el sitio oficial www.udlap.mx/sorteo y el 24 de noviembre de forma impresa en dos de los principales periódicos del país.

