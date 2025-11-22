UDLAP fortalece creación e intercambio artístico con encuentros de danza

La Licenciatura en Danza de la Universidad de las Américas Puebla reunió este noviembre dos importantes propuestas artísticas y académicas: la presentación semestral de Danza UDLAP, titulada: Cuerpos, voces y otras historias y el encuentro internacional “Danza y performance Brasil–México”, actividades en donde estudiantes y académicos compartieron procesos creativos, escénicos y de investigación que refuerzan la excelencia académica y la proyección internacional del programa.

Del 19 al 21 de noviembre, la Licenciatura en Danza, en colaboración con la Dirección de Actividades Culturales, presentó en la sala de Danza Cuerpos, voces y otras historias, un programa variado en el que, bajo la dirección artística de Vanessa Macedo y la dirección técnica de José Eduardo Espinosa, muestra coreografías de Javier Crystian, Karina Cepeda, Raúl Tamez, Vanessa Macedo y Xitlali Piña.

La presentación inaugural abrió con Acto, pieza de Vanessa Macedo que estuvo acompañada por la interpretación en vivo del baterista y egresado de la UDLAP Germán Romero, cuya energía marcó el tempo para los dieciséis bailarines en escena. Le siguió Cuerpos de aire, de Javier Crystian, interpretada por un elenco de quince bailarines y, más adelante, nueve bailarinas ofrecieron un fragmento de Falling Angels, con reposición de Karina Cepeda a partir de la coreografía de Jiří Kylián.

El programa continuó con Como sin nada, de Javier Crystian, interpretada por Ry Juárez (Frida Juárez), May Fernández (Mayli Fernández) y Victoria Rugerio. Además, la muestra incluyó trabajos como Desde adentro de Karina Cepeda; Disonantes, Lo que no se dice y Para las madres de Gaza de Vanessa Macedo; Paisajes de Xitlali Piña; así como Rosa de Hiroshima de Raúl Tamez.

Asimismo, parte de esta muestra artística será presentada en el Teatro de la Ciudad de Puebla este domingo 23 de noviembre a las 17:00 horas; la entrada es libre, pero con cupo limitado.

Encuentro internacional: Danza y performance Brasil–México

La UDLAP fue sede del encuentro “Danza y performance Brasil–México”, protagonizado por las artistas e investigadoras Gladis das Santas, Renata Roel y Vanessa Macedo, quienes compartieron con estudiantes y académicos un espacio de reflexión y exploración en torno a la pedagogía, el cuerpo y la creación en la danza contemporánea.

El objetivo principal del intercambio entre universidades de Brasil y México fue compartir saberes y enriquecer las prácticas de enseñanza e investigación desarrolladas desde ambos contextos. El encuentro reunió actividades como talleres, performances y conversaciones, y tuvo una recepción sumamente positiva entre las y los estudiantes de la Licenciatura en Danza de la UDLAP.

Con este tipo de iniciativas, la Licenciatura en Danza de la Universidad de las Américas Puebla busca consolidarse como un referente en excelencia académica, pues sus estudiantes, además de ser partícipes de muestras artísticas de gran nivel, son formados por académicos que cuentan con el respaldo nacional e internacional. Si deseas parte de este programa, visita: https://www.udlap.mx/ofertaacademica/Danza.

Te recomendamos: