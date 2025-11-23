Andrés Villegas defiende a Olga Romero como dirigente de Morena en Puebla

El presidente del Consejo Estatal de Morena, Andrés Villegas Mendoza, descartó la salida de Olga Lucía Romero Garci-Crespo como dirigente del partido en Puebla, luego de que fue criticada por su “pasividad” ante la oposición.

En entrevista, el consejero político afirmó que no existen argumentos sólidos para remover a Romero Garci-Crespo de la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal (CEE).

Esto después de que el gobernador Alejandro Armenta Mier exhibió a la dirigencia de Morena por no reaccionar tras la marcha de la Generación Z, realizada el pasado 15 de noviembre.

El mandatario estatal reprobó que ni la presidenta ni los diputados locales de su partido salieran a defender al gobierno, pues acusó que servidores públicos del PAN se infiltraron en la manifestación para generar violencia.

Al respecto, Andrés Villegas negó que hayan recibido un “jalón de orejas” por parte del gobernador, pues sostuvo que, de forma personal, mantiene participación activa en los temas políticos del estado.

Sobre el papel que tuvo la dirigencia Olga Romero, consideró que tiene un estilo más “mesurado” para abordar los temas frente a la oposición, pero afirmó que ha hecho las cosas de forma correcta.

Además, aseguró que toda la estructura del partido trabaja diariamente para mantener la presencia en el estado, con recorridos, trabajo de tierra y la campaña de afiliación masiva.

En ese sentido, rechazó que esté sobre la mesa su posible salida de la dirigencia, ya que su periodo culminaría hasta el 2027, después de las elecciones intermedias.

“Es una presidenta que le entra con todo, que es de tierra, que está en comunicación con todo, tiene el tacto político y creo que a su estilo hace las cosas correctamente y políticamente”, comentó.

Editor: César A. García

