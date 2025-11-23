Dos accidentes en la Puebla-Orizaba dejan lesionados y daños materiales

Al menos 7 horas permaneció cerrada la autopista Puebla-Orizaba, debido a un accidente registrado en dirección a Veracruz, cuando un tractocamión que remolcaba una caja impactó contra la barrera metálica de contención, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia y seguridad para atender la situación.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 247, cuando un tractocamión International rojo, con placa 85-AM-4P del servicio público federal, perdió el control de la unidad por causas aún desconocidas y colisionó contra la barrera metálica.

Al lugar acudieron servicios médicos de CAPUFE y Guardia Nacional Carreteras. No se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales; se realizó el abanderamiento correspondiente para evitar accidentes posteriores.

Te puede interesar: Dos mujeres mueren en choque con revolvedora en la Puebla-Tehuacán

Personal de la Guardia Nacional División Carreteras realiza el peritaje correspondiente y ordenó el retiro del camión para liberar la circulación vehicular, la cual estuvo cerrada durante la maniobra.

Sin embargo, kilómetros adelante se registró un segundo accidente en la misma autopista: una fuerte carambola entre al menos tres vehículos, que dejó varios lesionados, incluidos menores de edad.

El accidente ocurrió en el kilómetro 264 y provocó el cierre total de la circulación. Personal de CAPUFE, Guardia Nacional y servicios de emergencia trabajaron en el lugar para atender a los heridos, quienes fueron trasladados a hospitales de la zona de Veracruz.

#ConexiónVial Así la larga fila de autos sobre la autopista Puebla-Orizaba con dirección a Veracruz por cierre parcial a la circulación a la altura del kilometro 247 en las Cumbres de Maltrata, luego de que un tráiler al chocar quedara completamente atravesado.



Vía @Mau_Jimenz pic.twitter.com/zsHRSm0u5p — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 23, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: