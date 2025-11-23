Julio Huerta propone formalizar y reglamentar Casas de Medio Camino

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el diputado de Morena, Julio Huerta Gómez, presentó una iniciativa de reforma para asegurar la implementación efectiva y la reglamentación clara de las Casas de Medio Camino en Puebla.

La propuesta busca modificar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y fue presentada durante la sesión del Pleno del Congreso del Estado.

El legislador fundamentó su iniciativa con datos que reflejan la alta incidencia de violencia de género en la entidad.

Citando la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del INEGI de 2021, señaló que el 70.1% de las mujeres mayores de 15 años en México ha experimentado violencia. En el caso de Puebla, este índice es incluso mayor, alcanzando el 70.8%.

El diputado destacó que en 2024 se perpetraron 42 feminicidios en Puebla (entre enero y diciembre), ubicando al estado en el quinto lugar nacional.

Te puede interesar: Andrés Villegas defiende a Olga Romero como dirigente de Morena en Puebla

No obstante, reportó una disminución de más del 50% de este delito, al pasar de 31 casos en 2024 a solo 15 en los datos preliminares a agosto de 2025.

Julio Huerta subrayó que la entidad ya cuenta con una red de apoyo para mujeres víctimas de violencia, que incluye 43 espacios especializados.

En este listado se encuentran las 18 Casas Carmen Serdán y los 25 Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) del Gobierno Federal.

El legislador concluyó que, hasta julio, más de 28 mil 700 mujeres en Puebla ya habían sido atendidas por estos centros, lo que refuerza la necesidad de formalizar y reglamentar adecuadamente las Casas de Medio Camino para robustecer la protección estatal.

Editor: César A. García

Te recomendamos: