Madre de Emmanuel Vara exige aplicación efectiva de leyes de movilidad en Puebla

A siete años de la muerte en un siniestro vial de Emmanuel Vara Centeno, su madre Luz del Carmen Centeno reconoció que hay avances en cuanto a las leyes y normativas en cuanto a movilidad, pero expresó su temor de que sea “una promesa escrita”, por lo que pidió a autoridades aplicarlas y que no se vuelva a repetir lo que sucedió con su hijo, aunque admitió que falta presupuesto para ello.

“Sé que falta mucho presupuesto como autoridades, pero creo que tenemos que abogar por eso para poder hacer realidad las leyes que están”, expresó durante su intervención en la ceremonia luctuosa llevada a cabo este domingo frente al Mercado de Sabores, punto en el que falleció su hijo.

La también ganadora del premio Carmen Serdán compartió que recuerda a Manu, como le dicen de cariño y cuyo nombre inspiró una ley, desde el dolor de no tenerlo y la alegría de lo que dejó en vida para poder seguir con su activismo.

#Puebla 🎥 Luz del Carmen Centeno, madre de Manu Vara, dice que tiene miedo que los avances en la leyes en torno a movilidad se queden en papel, por lo que pide que se apliquen y no se vuelva a repetir lo que sucedió con su hijo, víctima de un siniestro vial.



Su padre Ramón Vara subrayó que la Ley de Movilidad y Seguridad Vial que se creó con el nombre de su hijo no es una ley punitiva, sino una ley preventiva, y las infracciones que se aplican son porque la gente no acata las reglas, sino que le “cuesta en el bolsillo”.

En este sentido, recordó que en la recta a Cholula, antes de la aplicación de fotomultas, morían hasta dos personas a la semana en siniestros viales, por lo que aplaudió estas medidas para salvar vidas.

La activista Liz Mejorada, integrante del colectivo Manu Vive, reconoció la fuerza de los padres de Emmanuel para continuar con el activismo que también hacía su hijo.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Movilidad, Infraestructura y Servicios Públicos, Leobardo Rodríguez, prometió que trabajarán en un reglamento específico de movilidad y seguridad vial para la capital poblana alineado con la Ley de Movilidad y Seguridad Vial que ya existe a nivel estatal.

En tanto, la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, subrayó que la Ley Manu es la segunda mejor a nivel nacional. También dijo que la partida prematura del joven activista marcó a la sociedad y la urgencia de construir una movilidad más segura, más humana y más justa.

Activistas, autoridades municipales como el secretario de Movilidad e Infraestructura del municipio de Puebla, David Aysa Salazar, así como amigas y amigos de Manu, colocaron una corona de flores en el monumento ubicado sobre la 4 Poniente y 11 Sur, punto en el que el entonces funcionario del municipio de Puebla fue arrollado por una unidad del transporte público cuando viajaba en su bicicleta.

