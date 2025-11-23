SMT anunciará medidas preventivas tras fatal siniestro en la Atlixcáyotl

La secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, adelantó que implementarán “medidas de prevención y cuidado” en la vía Atlixcáyotl, después del siniestro vial ocasionado por arrancones en el que dos jóvenes fallecieron y una más se encuentra hospitalizada.

En entrevista, la funcionaria estatal lamentó que fallecieron dos jóvenes y que los padres de la joven que sobrevivió tengan que pedir recursos para salvarle la vida.

“Lo digo con tristeza, qué pena que se pida apoyo para eso, porque hay que salvar una vida y si se puede hay que apoyar, pero ¿por qué llegar a eso? ¿Por qué no estar al pendiente de nuestros jóvenes?”, expresó.

Tanús Osorio se reservó en qué consistirán las nuevas medidas y adelantó que se anunciarán en próximos días. En este sentido, hizo un llamado a la responsabilidad y lamentó que la gente solo haga caso a las reglas si hay de por medio una sanción.

#Puebla 🚐 La secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús, adelanta que implementarán "acciones de prevención" en la vía Atlixcáyotl, después del siniestro vial ocasionado por arrancones en el que jóvenes fallecieron y una más se encuentra hospitalizada.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/monerxyBL7 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 23, 2025

SMT defiende que supervisores viales; no buscan recaudar

En otro tema, dijo que los supervisores viales por el momento solo hacen prácticas tácticas en las calles y también documentan cómo los automovilistas no les hacen caso, se burlan de ellos, les avientan el vehículo y los insultan.

La titular de la SMT rechazó que su presencia en las calles sea una medida recaudatoria, sino para el respeto al personal y a los límites de velocidad.

“No porque traigamos un espíritu recaudatorio, de una vez se los digo, no, definitivamente no es eso; si eso fuera, ahorita las licencias con la presentación de la prueba práctica hubieran aumentado su valor y siguen costando exactamente lo mismo, no tenemos un espíritu recaudatorio, pero sí preventivo”, sostuvo.

La secretaria de la SMT explicó que les colocarán a los agentes viales cámaras para documentar su comportamiento y el de la gente hacia ellos.

Afirmó que después de su salida a las calles, han registrado una disminución de los siniestros viales y consideró que los resultados son positivos.

Editor: César A. García

Te recomendamos: