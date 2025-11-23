Joven muere tras impactar su rostro contra cuerda en San Pedro Cholula

Durante el fin de semana, un joven perdió la vida luego de impactar su rostro contra una cuerda mientras conducía una motocicleta en el municipio de San Pedro Cholula.

El incidente vial ocurrió durante las primeras horas del sábado, cuando Gabriel N., de aproximadamente 20 años, transitaba en su motocicleta sobre la calle 16 de Septiembre y no logró evitar golpear su rostro contra una cuerda que sostenía una lona de fiesta entre las calles 5 y 7 Norte.

Al percatarse de lo sucedido, vecinos del Barrio de Santiago Mixquitla salieron a auxiliar al afectado; sin embargo, debido a que su cabeza golpeó el asfalto y no portaba casco de seguridad, presentó un traumatismo craneoencefálico.

Te puede interesar: Localizan a hombre sin vida en el Bulevar Forjadores

Los ciudadanos que le brindaron apoyo llamaron a emergencias, por lo que agentes de la Policía Municipal y paramédicos acudieron al lugar para atenderlo y trasladarlo a un hospital. Sin embargo, poco después, Gabriel falleció a causa de las lesiones.

Aunque inicialmente se pensó que el joven había caído de la motocicleta debido a exceso de velocidad, la revisión de las cámaras de seguridad reveló lo ocurrido.

Hasta el momento, se desconoce si la familia del joven procederá legalmente debido a la obstrucción vial que provocó el accidente. Mientras tanto, el cuerpo de Gabriel fue velado por sus familiares y sepultado al día siguiente para concluir con su proceso fúnebre.

#Seguridad 🚨 En San Pedro Cholula, Gabriel N., viajaba en su motocicleta cuando golpeó una soga que estaba atada en vía pública para colocar una lona de fiesta en el Barrio de Santiago Mixquitla.



Aunque el afectado de aproximadamente 20 años, recibió ayuda y atención… pic.twitter.com/5BzgDLgcQx — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 23, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: