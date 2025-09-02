Pese a lluvias, cauces de ríos se mantienen estables en Puebla

La Dirección de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano informó que los cauces de los ríos se mantienen al 10% de su capacidad, mientras los vasos reguladores de Santuario y Puente Negro presentan niveles del 10% y 20% respectivamente, según datos de la Comisión Nacional del Agua y el Sistema Meteorológico Nacional.

Las autoridades calificaron la situación como “estable en términos de capacidad hídrica”, aunque mantienen vigilancia constante ante las lluvias pronosticadas.

Para este martes 2 de septiembre se anticipa un clima parcialmente nublado con alta probabilidad de lluvia acompañada de tormenta eléctrica durante la tarde, principalmente alrededor de las 16:00 horas, con una acumulación estimada entre 0 y 5 mm.

Las temperaturas oscilarán entre los 13°C y 23°C. Si bien la calidad del aire se reporta como buena, el índice UV alcanza nivel extremo, por lo que se recomienda evitar exposición solar prolongada, usar protector solar y mantenerse hidratado.

El Gobierno de la Ciudad de Puebla hizo un llamado a la ciudadanía para “actuar con responsabilidad ante las condiciones climáticas” y reflexionar sobre “el uso consciente del agua y la importancia de cuidar nuestros entornos naturales”. Subrayó que aunque los niveles actuales no representan riesgo inminente, es vital mantener la prevención, el uso racional del agua y la solidaridad comunitaria para enfrentar los retos climáticos de manera sostenible.

