Sheinbaum expresa entusiasmo por el nuevo Poder Judicial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó que confía en que los nuevos ministros, magistrados y jueces conformarán un Poder Judicial distinto al anterior, pues considera que impartirán justicia.

Este martes 2 de septiembre, la titular del Poder Ejecutivo en México, durante la Mañanera del Pueblo, expresó su optimismo respecto a una nueva era en el Poder Judicial, compuesto ahora por ministros, magistrados y jueces que obtuvieron su cargo a través del voto popular.

“Es un cambio de era en el Poder judicial, es una transformación muy profunda, no hay ningún otro país en el mundo que haya hecho una transformación así del Poder Judicial”, aseveró Sheinbaum ante medios de comunicación.

Inicia una nueva era de legalidad y justicia en México. Felicito a las y los ministros de la @SCJN, elegidos históricamente por el pueblo de México; bienvenido el nuevo Poder Judicial. Vivimos momentos de transformación. pic.twitter.com/nYMJ89Nqjk — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 2, 2025

Por otro lado, la mandataria expresó que integrantes de la SCJN deberán de responder a aquellos votantes gracias a los que fueron electos y demostrar que sí hay impartición de justicia en México, por lo cual no se deben de dejar corromper por el dinero o el poder.

“El objetivo que tiene es que todos los que forman parte del Poder Judicial respondan a la gente, que no respondan a un interés en particular, a un privilegio, que no se corrompan, que no sea el poder o el dinero que domine el Poder judicial, sino la justicia, la impartición de justicia”, agregó.

El día de ayer tanto la representante del Poder Ejecutivo, como los presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados, asistieron a la investidura de los nuevos ministros, en la cual en nuevo presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, dejó en claro que dicho acontecimiento representa un reinicio en la SCJN, más cercana al pueblo.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

