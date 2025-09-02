Capturan a hombre en punto de distribución de drogas en Atlixco

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, ejecutaron un cateo en una vivienda del municipio de Atlixco tras recibir una denuncia ciudadana sobre un punto de distribución de drogas y generador de violencia en la zona.

Durante el operativo se aseguraron enervantes y se detuvo a una persona presuntamente vinculada con estos delitos.

Los indicios localizados en el inmueble quedaron a disposición del Ministerio Público para su análisis e integración de la investigación correspondiente.

La Fiscalía reiteró mediante un comunicado su “compromiso de combatir frontalmente a la delincuencia para la protección y paz de la ciudadanía”.

