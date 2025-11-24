Hallan a velador muerto en obra de construcción de Texmelucan

Un velador fue asesinado la tarde del sábado durante su turno laboral en una obra en construcción, ubicada en el municipio de San Martín Texmelucan, presuntamente como parte de un intento de robo.

Este domingo, el empleador y familiares del vigilante nocturno acudieron a la obra situada en el libramiento carretero de San Juan Tuxco para verificar el estado del trabajador, con quien no lograban comunicación.

Al llegar al sitio, encontraron al hombre sin signos vitales y con al menos una lesión sangrante visible, por lo que llamaron inmediatamente a las autoridades. Elementos policiales confirmaron el deceso.

Aunque no se reportó si en la escena faltaban objetos de valor o maquinaria, se informó que este crimen estaría relacionado con un robo. El caso quedó bajo la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Editor: César A. García

