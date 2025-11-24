Mujer es asesinada a disparos en calles de Texmelucan

Durante la tarde del sábado, una mujer fue asesinada en un ataque armado en el municipio de San Martín Texmelucan, hecho que se encuentra bajo investigación para determinar las motivaciones y el móvil del crimen.

El incidente ocurrió en la calle Oaxaca de la junta auxiliar de San Baltazar Temaxcalac, donde vecinos llamaron al 911 para reportar múltiples detonaciones.

Aunque no se precisó si los testigos vieron a los responsables, se informó que al llegar los agentes de seguridad pública y paramédicos solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima.

Te puede interesar: Joven muere tras impactar su rostro contra cuerda en San Pedro Cholula

En la escena del crimen se encontraron al menos cinco casquillos percutidos, por lo que la zona fue asegurada para realizar las diligencias correspondientes.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo el levantamiento del cadáver y las investigaciones de ley, sin revelar más detalles sobre la víctima.

Editor: César A. García

Te recomendamos: