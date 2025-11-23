Buscan recaudar fondos para joven accidentada en la Vía Atlixcáyotl

Una conocida de Paulina, una joven de 21 años que se encuentra en estado crítico tras un accidente ocurrido en la Vía Atlixcáyotl, inició una campaña en GoFundMe para recaudar fondos que permitan costear su tratamiento médico, cuyos gastos ya superan el millón de pesos.

Marianna, amiga cercana de la familia, explicó mediante la plataforma de recaudación que Paulina –descrita como “responsable, tranquila y llena de sueños”– permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado luego del choque que cobró la vida de dos de sus acompañantes.

No obstante, los costos médicos para las intervenciones quirúrgicas requeridas exceden la capacidad económica de la familia, por lo que cada donativo a través de GoFundMe resulta crucial para brindarle “una esperanza real de vida” a la joven, cuyo estado de salud sigue siendo delicado.

La recaudación de fondos remarca que “cada donativo, por pequeño que sea, suma y puede marcar la diferencia” en la recuperación de la estudiante de ingeniería, cuya vida “apenas está comenzando” y hoy depende de la solidaridad colectiva para superar esta crisis médica y financiera.

Hasta el momento, la campaña de donación en la plataforma de crowdfunding ha logrado reunir la cantidad de 108 mil 453 pesos de 175 donativos, los cuales se destinarán al tratamiento hospitalario, medicamentos y cuidados intensivos que requiere la joven para su recuperación.

El accidente, ocurrido durante la madrugada del sábado, involucró al menos tres vehículos y dejó como saldo dos fallecidos –el conductor en el lugar y un acompañante durante el traslado– además de Paulina, quien fue hospitalizada de emergencia tras impactar contra un poste de luz.

