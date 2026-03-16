Tesorería Municipal de Puebla abrirá en horario especial este lunes 16 de marzo

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, informó a través de la Tesorería Municipal que los módulos de cobro permanecerán abiertos en horario especial este lunes 16 de marzo, al tratarse de un día inhábil.

Los contribuyentes podrán acudir a las instalaciones del CAM infracciones y Rancho Colorado de 8:00 a 14:00 horas, y al Panteón Municipal de 8:00 a 15:00 horas para realizar trámites. Se recomendó tomar las medidas necesarias para evitar contratiempos.

El Organismo Operador del Servicio de Limpia continuará con la recolección de residuos sólidos urbanos de manera normal en toda la ciudad, manteniendo las rutas y horarios establecidos. Se exhortó a la ciudadanía a sacar su basura en los horarios correspondientes y evitar dejar residuos en la vía pública.

Los servicios municipales como seguridad, servicios públicos y atención ante emergencias se mantendrán operando de manera habitual para garantizar la atención y el bienestar de los poblanos.

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