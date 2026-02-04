Volcadura de autobús en la Amozoc-Perote deja cuatro lesionados

Al menos cuatro personas lesionadas dejó la volcadura de un autobús de pasajeros sobre la autopista Amozoc-Perote, hecho que generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y de emergencia.

El percance ocurrió cerca del mediodía de este miércoles en los límites de Ixtenco y El Rincón Citlaltépetl, tras registrarse un choque entre un camión tipo torton y un autobús de pasajeros de la línea Expreso, sobre la carretera, a la altura del cruce hacia la autopista Perote-Amozoc.

Derivado del impacto, la unidad de pasajeros volcó, dejando al menos cuatro personas con lesiones de consideración, quienes fueron valoradas por paramédicos y posteriormente trasladadas a un hospital de la zona de Huamantla para recibir atención médica. Otros tripulantes presentaron crisis nerviosa y fueron atendidos en el lugar.

Al sitio arribaron elementos de seguridad, quienes se encargaron de abanderar la zona y detener el tráfico, mientras los servicios de emergencia realizaban las labores correspondientes.

Ambas unidades fueron retiradas con apoyo de grúas, y serán las autoridades competentes las encargadas de deslindar o fincar responsabilidades entre el camión de carga y el autobús de pasajeros.

